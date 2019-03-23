Загитова после соревнований в Японии сдавала допинг-тест до утра

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в Японии, сдавала допинг-тест после соревнований до пяти утра.

«После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест – сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, все осмыслить, я с этого момента еще не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать», – рассказала Загитова, передает ТАСС.

Отмечается, что после короткой программы спортсменка также покинула арену глубокой ночью.

Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в японском городе Сайтам, на третьем месте оказалась другая россиянка Евгения Медведева. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.