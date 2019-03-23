Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Порошенко написал в Twitter, что он намерен поддерживать пенсионеров «при реализации соцполитики», а также не исключает, «что одним из вариантов станет выплата тем, кто получает «минималку», ежегодной 13-й пенсии».

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Напомним, выборы президента Украины должны пройти 31 марта. Порошенко заявлял, что уверен в своем переизбрании на второй срок, хотя ранее его называли лидером антирейтинга.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто и зачем хочет стать президентом Украины.