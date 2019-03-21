Brexit задумали отложить еще на девять месяцев

Участники саммита Европейского союза рассматривают возможность переноса даты выхода Британии из ЕС на девять месяцев, пишет Bloomberg.

По информации источников Bloomberg, ЕС хочет убедить Лондон отложить Brexit еще на более поздний срок, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением премьер-министра страны Терезы Мэй.

В то же время другие СМИ сообщают о намерениях Брюсселя дать Лондону отсрочку с Brexit до 11 апреля или даже до 22 мая, передает «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что крайний срок Brexit – 30 июня. Она выражала «огромное сожаление» по поводу того, что выход страны из состава Европейского союза пришлось отсрочить.

В середине марта сообщалось, что члены правительства Мэй обсуждали возможность переноса даты выхода Британии из Евросоюза на срок до двух лет.

Мэй в свою очередь предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.

Между тем, как сообщает телеканал Sky News, британские вооруженные силы привели в состояние готовности специальную группу военнослужащих в ядерном бункере на случай выхода страны из состава Европейского союза без заключения соглашения.