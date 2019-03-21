В Британии на случай жесткого Brexit привели в готовность 3 тыс. военных

Британские вооруженные силы привели в состояние готовности специальную группу военнослужащих в ядерном бункере на случай выхода страны из состава Европейского союза без заключения соглашения, сообщает телеканал Sky News.

Операция по антикризисному урегулированию получила название Operation Redfold, она началась 18 марта и в последующие недели, как ожидается, ее масштабы будут расти, передает «Интерфакс».

В общей сложности в операции по стране будут задействованы 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила «огромное сожаление» по поводу того, что выход страны из состава Европейского союза пришлось отсрочить. По ее словам, крайний срок Brexit – 30 июня.