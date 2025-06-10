Tекст: Вера Басилая

По словам Рыженкова, внешние силы вынуждают Украину из тактических соображений проверять Россию на готовность к продолжению конфликта, передает ТАСС.

Он отметил, что переговоры, проходящие в данный момент в Стамбуле, проводятся под давлением: украинскую сторону направляют туда для того, чтобы проверить, насколько Россия готова к миру и как она поведет себя в подобных условиях.

Рыженков отметил, что белорусская сторона видит и ощущает готовность Москвы к мирным переговорам и решению вопросов в любой момент развития ситуации. Белорусский министр также выразил надежду на прогресс переговорного процесса.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что инициаторы конфликта на Украине находятся за ее пределами.

Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия.