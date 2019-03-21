США признали нежелание России нападать на страны НАТО

Россия не планирует атаковать союзников США по НАТО, об этом заявил глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

«Я не думаю, что [президент России Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду», – сказал Данфорд, передает ТАСС.

Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев заверил европейских политиков, что Россия не угрожает другим странам. «Люксембургским огородам ничего не грозит», - заявлял он в интервью местным СМИ.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия никому никогда не угрожала и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. Более того, по его мнению, растущая военная мощь страны – это гарантия сохранения мира.