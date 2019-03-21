Германия прокомментировала сообщения о «планах» Газпрома прекратить транзит газа через Украину

Германская Wintershall не располагает информацией о якобы планах Газпрома прекратить транзит газа через Украину с 2020 года, заявил глава правления Wintershall Марио Мерен.

«На меня все больше и больше производит впечатление, откуда Нафтогаз берет такие источники, нам пока что никто не давал такой информации, что не будут продолжаться поставки газа. Нам Алексей Борисович Миллер (глава Газпрома) и, может быть не так лично, но российский президент тоже объявил, что по окончании 2019 года транспортировка будет продолжаться, и там ведутся переговоры между Европейским союзом, Украиной и Россией трехсторонние», – заявил Мерен, передает РИА «Новости».

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром якобы уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от транзита через нее, что с начала 2020 года этого транзита не будет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.