Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых глав регионов, отметив, что все они имеют опыт руководства во власти.

«Общая система отбора – они все так или иначе являются участниками или последней, или предпоследних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были, что называется, «в обойме» президентского резерва», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Дополнительным критерием он назвал опыт работы, в том числе и руководящей, в федеральных органах власти или региональных органах власти.

«В данном случае все назначены исполняющими обязанности руководителей регионов, они этим критериям соответствуют. Если вы посмотрите, например, Чибис – у него нет прямой связи с Мурманской областью, но в то же время трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации. То есть этот опыт – он, безусловно, имеет критическое значение для любого региона. А в таком случае, как Бату Хасиков, – это связь с регионом, тоже очень важна. Поэтому это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание», – сказал Песков.

В четверг президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, Дениса Паслера – врио губернатора Оренбургской области. Также на этой неделе сменились руководители трех регионов: Челябинской области, Калмыкии и Алтая.