Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции

Приобретаемые Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 будут дислоцированы на военной базе к северо-западу от Анкары, сообщают местные СМИ.

Газета Yeni Safak со ссылкой на источник в военных структурах Турции сообщает, что первой точкой дислокации С-400 станет авиабаза Акынджи, расположенная в 40 км от Анкары, передает ТАСС.

Предполагается, что данная военная база станет центром развертывания российских систем ПВО, на ней будут проводиться первоначальные работы с С-400, после чего батареи могут передислоцировать в другие регионы республики.

Также министерство национальной обороны Турции и генштаб ВС планируют в 2019 году отправить 100 военнослужащих в Россию для прохождения обучения по эксплуатации систем С-400. Однако перед этим турецкие военные поедут в Азребайджан, где ознакомятся с С-300ПМУ-2.

Напомним, США угрожают Турции «серьезными последствиями» из-за С-400. В марте советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон назвал покупку российских систем ПВО Анкарой «большой проблемой».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.