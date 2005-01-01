Появилось видео встречи российского фрегата с американским эсминцем

В Сети появилось видео встречи американского эсминца «Дональд Кук» и российского фрегата «Адмирал Эссен» в районе турецкого пролива Босфор.

Ролик был опубликован турецким изданием Aydinlik.

«Дональд Кук» находился в Черном море с 19 февраля. Официальной целью называлось проведение «операций по обеспечению безопасности» в регионе.

По данным источников украинского портала Страна.ua, американский военный корабль посетил регион лишь для того, чтобы президент Украины Петр Порошенко мог говорить об «американской поддержке на море».

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинский лидер раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию.

28 февраля эсминец покинул акваторию Черного моря, разминувшись с российским фрегатом. В Сети были опубликованы фото этой встречи.

Это уже второй визит эсминца в Черное море за 2019 год – в январе он провел пять дней в порту Батуми и у побережья Грузии.