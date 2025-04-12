В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
Каллас признала отсутствие результата встречи «коалиции желающих» по Украине
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам, что подтвердило разногласия между странами коалиции, пишет Telegraph.
Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, откровенно признала провал недавней встречи «коалиции желающих» по Украине. На вопрос журналистов, удалось ли встрече пролить свет на стратегию мирного урегулирования, она коротко и ясно ответила: «Нет».
Она уточнила, что страны, входящие в коалицию, имеют разные точки зрения по этому вопросу. «Обсуждения все еще продолжаются», – добавила она, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем*».
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента