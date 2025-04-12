Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине

Каллас признала отсутствие результата встречи «коалиции желающих» по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, откровенно признала провал недавней встречи «коалиции желающих» по Украине. На вопрос журналистов, удалось ли встрече пролить свет на стратегию мирного урегулирования, она коротко и ясно ответила: «Нет».

Она уточнила, что страны, входящие в коалицию, имеют разные точки зрения по этому вопросу. «Обсуждения все еще продолжаются», – добавила она, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем*».