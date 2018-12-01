Моряки оценили встречу кораблей ВМФ с «Дональдом Куком» в Дарданеллах

«Будем считать, что это определённое морское воспитание американских наглецов», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя ситуацию с американским ракетными эсминцем «Дональд Кук», который на выходе из Дарданелл в Эгейское море оказался между российскими фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев также отметил, что подобная ситуация с российскими и американским кораблями не является чем-то уникальным.

«Лет 30 назад подобные ситуации были фактически еженедельными, причём не только в районе Дарданелл, но и в других местах, будь то районы Индийского или Тихого океана. Потом, в 90-х годах, эта картинка была редкостью. Сейчас же, на фоне возросших агрессивных проявлений морских амбиций США, мы просто встряхнули американцев для того, чтобы они не забывали: Средиземноморский и Черноморский регионы – это регионы присутствия России. Будем считать, что это определённое морское воспитание американских наглецов», – пояснил Ненашев.

«На наглость американцев мы будем отвечать всё более активно, даже с помощью таких вот демонстрационных мер. Кто был в море – знают, что это крайне неуютная ситуация, когда тебе прямо по курсу идёт корабль, и в кильватер тоже следует боевой корабль. Потому такая позиция для американских моряков была некомфортной, хотя обычно они любят агрессивно давить и действовать», – продолжил эксперт.

«Если, условно говоря, возникнет необходимость – два наших корабля спокойно потопят «Кук» несмотря на его серьёзное ракетное вооружение. Ведь и наши корабли вооружены прекрасными комплексами. Потому в случае агрессии американцы тут же получат сдачи», – спрогнозировал Ненашев.

В то же время бывший главком Черноморского флота, экс-глава комитета по обороне, адмирал Владимир Комоедов заявил газете ВЗГЛЯД: «Это рядовая ситуация для данного региона». «Просто возможно смены наших кораблей в Средиземноморье так совпали. При этом корабли обеих стран друг другу не угрожали», – добавил он, призвав СМИ не нагнетать ситуацию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из Дарданелл в Эгейское море вышел «Дональд Кук», за ним через 10 минут проследовал фрегат «Адмирал Эссен». Примерно в то же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом «Адмирал Макаров», который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам.

19 февраля «Дональд Кук» зашел в Черное море, его отслеживали российские военные. Эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», а 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. На следующий день на его борту побывал президент Украины Петр Порошенко. 27 февраля американский корабль покинул порт Одессы.

Согласно Конвенции Монтре, суда нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток.