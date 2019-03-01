В Сети опубликовали фото американского эсминца на фоне российского фрегата

В Сети опубликовали фотографию, на которую попали эсминец ВМС США «Дональд Кук» и российский фрегат «Адмирал Эссен».

Фото опубликовал блог «Ерук Ишик» в Twitter, который следит за проходящими через Босфор кораблями.

Echoes of cold war: Arleigh Burke class @USNavyEurope guided missile destroyer #USSDonaldCook DDG75 followed by Admiral Grigorovich class frigate #ВМФ #ЧФ Admiral Essen 490 in the middle of the Bosphorus. My pictures via @reuterspictures pic.twitter.com/xFCCKkyhsQ — 1 марта 2019 г.

19 февраля американский эсминец «Дональд Кук» зашел в Черное море, его отслеживали российские военные. Эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», а 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. На следующий день на его борту побывал президент Украины Петр Порошенко. 27 февраля американский корабль покинул порт Одессы.

Позднее военно-дипломатический источник сообщал, что американский эсминец оказался между двумя российскими фрегатами в Эгейском море.