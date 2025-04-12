Прокурор запросил 5,5 лет для фигуранта дела генерала Попова

Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для фигуранта дела генерала Попова Моисеева

Tекст: Елизавета Шишкова

Тамбовский гарнизонный военный суд рассматривает дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурантами выступают бизнесмен Сергей Моисеев и бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, сообщает ТАСС.

Гособвинение просит суд признать Моисеева виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2-й Западный окружной военный суд в Москве отклонил апелляцию генерал-майора Ивана Попова и оставил его в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Гособвинение просит признать Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и предложило назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшего командующего 58-й армией Попова уволили из рядов ВС России и исключили из списка прикомандированной части.