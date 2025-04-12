В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Прокурор запросил 5,5 лет для фигуранта дела генерала Попова
Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для фигуранта дела генерала Попова Моисеева
В Тамбовском гарнизонном военном суде гособвинение потребовало 5,5 года лишения свободы для бизнесмена Сергея Моисеева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве в рамках дела против экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.
Тамбовский гарнизонный военный суд рассматривает дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурантами выступают бизнесмен Сергей Моисеев и бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, сообщает ТАСС.
Гособвинение просит суд признать Моисеева виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 2-й Западный окружной военный суд в Москве отклонил апелляцию генерал-майора Ивана Попова и оставил его в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
Гособвинение просит признать Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и предложило назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Бывшего командующего 58-й армией Попова уволили из рядов ВС России и исключили из списка прикомандированной части.