В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России уничтожили 36 украинских БПЛА над пятью регионами страны
За ночь российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, из которых 18 были уничтожены в Курской области и 13 в Ростовской, сообщили в Минобороны.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Больше всего беспилотников было перехвачено над Курской областью – 18 аппаратов. В Ростовской области были сбиты 13 беспилотников, в то время как в Орловской и Белгородской областях средства ПВО уничтожили по два аппарата. Над Краснодарским краем был сбит один беспилотник.
Накануне в период с 22.00 до 22.30 мск были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов над Курской и Ростовской областями.