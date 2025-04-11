Песков сообщил о работе Путина в Петербурге в пятницу

Сыпало сообщил, что новейший российский лайнер МС-21-300 оказался вдвое экономичнее по расходу топлива по сравнению с советским самолетом Ту-154М, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что достижение такой эффективности стало возможным благодаря прогрессу в авиационных технологиях.
Сыпало отметил, что внедрение революционных новшеств в авиации требует значительных затрат. Однако крупнейшие мировые компании и авиационные центры продолжают исследовать и внедрять новые технологии, включая поддерживаемые государством проекты. Эти усилия обусловлены не только экономической конкуренцией, но и ужесточающимися экологическими требованиями, такими как сокращение выбросов углекислого газа и шумового загрязнения вблизи аэропортов.
Гендиректор ЦАГИ также рассказал о перспективах использования концепции «летающее крыло» в пассажирской авиации. По результатам исследований, эта схема может обеспечить на 15-20 процентов лучшую топливную эффективность по сравнению с традиционными компоновками.
«Летающее крыло» обладает значительным потенциалом в снижении уровня шума, что делает его привлекательным для использования в условиях современных экологических норм.
Кроме того, Сыпало упомянул возрождение интереса к конструкторским разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара. Это направление стало актуальным после долгих лет попыток решить проблему звукового удара, характерную для Ту-144 и Concord.
Ростех опубликовал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров, используемых российскими авиалиниями.
Также в Ростехе сообщили, что самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения.