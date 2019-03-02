Стали известны подробности убийства мужчиной жены и сына в Москве

На северо-востоке Москвы мужчина подозревается в жестоком убийстве жены и сына; причиной трагедии предварительно называют внезапное помешательство у главы семьи.

Женщина и ребенок скончались от множественных ранений. Мужчина был обнаружен тетей погибшей в субботу утром; он истекал кровью, пишет «Московский комсомолец».

Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского; по предварительным данным, он мог нанести себе ранения после совершения преступления, сообщает «Российская газета».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Выясняются причины трагедии.

Предварительно причиной инцидента стало внезапное помешательство у главы семьи. При этом друзья и знакомые пары сообщают, что те жили дружно.

Отмечается, что отцом мужчины, подозреваемого в убийстве, якобы является известный крымский писатель Александр Никитин, член Союза писателей республики Крым, автор книг «Черномоский жемчуг», «Курортные будни», сборника стихов «Душа нараспашку».

Ранее в Башкирии мужчина расстрелял жену и защищавших ее соседей.