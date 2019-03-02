Порошенко повысил зарплату военнослужащим в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко решил поднять зарплату военнослужащих в Донбассе, месячный заработок военных в зоне конфликта с 1 апреля повысится почти на 75 долларов, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с 1 апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение – доплату на первой линии – поднять на 2 тыс. гривен (74,4 доллара). Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. гривен (446,7 доллара) для каждого военнослужащего», – привела слова Порошенко его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Также президент добавил, что на 1 тыс. гривен (37 долларов) нужно повысить доплату за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе. Этот уровень планируется довести до 5,5 тыс. гривен (204 доллара).

Порошенко отметил, что украинским морякам на азовском побережье, выходящим в море на боевые операции, нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии.

В ноябре 2018 года Порошенко заявил, что минимальная зарплата военных на Украине вырастет до 360 долларов в месяц с 1 января 2019 года.