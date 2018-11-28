Порошенко пообещал повысить военным зарплаты «со дня вторжения»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата военных на Украине вырастет до 360 долларов в месяц либо с 1 января 2019 года, либо «со дня вторжения».

«С 1 января украинский воин будет получать 10 тыс. гривен (около 360 долларов или 23 тыс. рублей)», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он заявил, что решение уже принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. При этом повышение зарплаты может произойти даже раньше, заметил президент.

«Если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня», – пояснил он.

Минимальная зарплата военнослужащих на Украине составляет 7,5 тыс. гривен (260 долларов, 17 тыс. рублей).

Ранее президент Украины выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией. После инцидента в Керченском проливе в ряде районов Украины было введено военное положение.