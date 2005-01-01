Политолог: Назарбаев фактически остается как надсистемный игрок

«В принципе, Назарбаев сохранил в своих руках ключевые рычаги управления и, в любом случае, будет являться главным игроком в политической системе Казахстана, даже не имея статуса президента», – пояснил газете ВЗГЛЯД казахский политолог Досым Сатпаев, комментируя добровольную отставку президента Казахстана.

«На самом деле никакого сюрприза нет, потому что тема транзита власти активно обсуждается с 2010 года. Именно тогда был принят закон о лидере нации («Елбасы»), и с тех пор мы четко видели, как выстраивалась вся «инфраструктура» для передачи власти. Были интересные решения в прошлом году – президент получил статус пожизненного председателя Совета безопасности и при этом Совбез обрел серьезные конституционные полномочия. Кроме того, Назарбаев сохраняет пожизненный статус сенатора», – перечислил директор группы оценки рисков Досым Сатпаев.

«В начале этого года опять же появился очень интересный знак, – президент попросил конституционный совет разъяснить, при каких условиях президент может оставить свой пост. Выяснилось, что в конституции четко не прописан пункт о досрочной отставке президента по его собственной воле. Конституционный совет буквально дал разъяснение по этому поводу, что по сути, многие тоже расценили как подготовку к этому сценарию», – сказал Сатпаев.

«Правда, многие ожидали, что президент уйдет чуть позже. Но он ушел чисто формально, а фактически остается как надсистемный игрок, в руках которого сохранились серьезные полномочия», – подытожил эксперт.

Ранее во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал Назарбаев в обращении к жителям страны, передает ТАСС.

Напомним, месяц назад Назарбаев сменил премьер-министра страны. Эту должность занял 53-летний Аскар Мамин. Многие эксперты предполагали, что именно Мамина он предложит в качестве своего преемника. Вопреки этим ожиданиям Назарбаев назвал «человеком, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном» спикера сената 65-летнего Касыма-Жомарта Токаева.

Отметим, что Токаев в любом случае должен исполнять обязанности президента до выборов. Как напоминает РИА «Новости». Последние выборы в Казахстане прошли в 2015 году. Полномочия Назарбаева заканчивались в 2020 году.