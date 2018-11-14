Экс-глава СБУ оценил возможность военного столкновения России и Украины

Военный конфликт между Россией и Украиной может произойти, только если это допустит Киев, считает бывший глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко.

«Если мы сами не разрешим, то вероятность того, что будет проведена военная операция, не такая большая», – сказал он, передает РИА «Новости».

По мнению политика, боевые действия вероятны при определенной политической ситуации на Украине, которые бы обусловили проведение миротворческой операции в стране.

При этом Смешко считает, что Киеву не следует вовлекать Россию во внутриукраинский конфликт, поскольку это «второе ядерное государство в мире» и она «обладает крупнейшей сухопутной армией в Европе и 150 тысячами неплохо подготовленных и экипированных группировок».

Ранее Смешко уже говорил, что украинская армия не выстоит в случае войны с Россией. Так он отреагировал на слова экс-депутата Верховной рады Тараса Черновола, заявившего, что Украине следует провести блицкриг, конечной целью которого станет завоевание Москвы.