СК начал проверку по факту смерти оставленного в московской квартире ребенка

Семилетний мальчик, которого родственники оставили одного в квартире в Москве, умер от остановки сердца, сообщил источник в медицинских службах.

«Семилетний ребенок проживал с мамой и бабушкой в квартире в Москве, мальчиком они почти не занимались. При этом в квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил», – сказал источник.

По его словам, с ребенком мало гуляли, его недостаточно кормили. 12 марта мальчик умер от остановки сердца.

Гибель ребенка ТАСС подтвердил и источник в правоохранительных органах. По факту случившегося СК начал доследственную проверку, в рамках которой опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи.

«По имеющимся данным, ребенок страдал психическим расстройством. Устанавливаются все обстоятельства трагедии», – сказал источник.

В свою очередь Telegram-канал Mash, сообщает, что ребенку «было семь лет, он страдал аутизмом и скончался в квартире, из которой не выходил почти никогда». По некоторым данным, после развода родителей мальчик остался жить с мамой и бабушкой. Жалобы отца ребенка и соседей органы опеки оставляли без внимания.

Ранее в марте на севере Москвы в квартире обнаружили среди кучи мусора плачущего ребенка с вросшей в шею резинкой. Поначалу девочка не разговаривала, она начала произносить слова уже через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Ее 47-летняя мать пыталась оправдаться за состояние дочери, однако суд арестовал ее за «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».