В Крыму задумались о строительстве железной дороги из Керчи в Симферополь

Власти Крыма и российское правительство рассматривают организацию прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем после запуска движения по Крымскому мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сейчас обсуждается вопрос с правительством России, чтобы организовать напрямую сообщение Керчь – Симферополь (через Белогорск), но на этом участке очень сложный рельеф, и может дорого обойтись ветка», – сказал Аксенов.

При этом он не исключил прокладку второй линии дороги Керчь – Джанкой – Симферополь, передает ТАСС.

Он отметил, что улучшения в части логистики в Крыму почувствовали сразу после ввода в эксплуатацию в мае прошлого года автодорожной части моста. «Крымский мост дал нам, прежде всего, надежную логистику. Паромная переправа по 20-30 дней в году стояла из-за непогоды – сильного ветра, волнения в Керченском проливе. И регулярно, особенно в зимние месяцы, возникал дефицит то топлива, то лекарственных препаратов. Образовывались пробки, были попытки спекулировать на отдельных направлениях», – пояснил Аксенов.

По его словам, после запуска железнодорожной части Крымского моста власти рассчитывают на снижение цен.

В феврале стала известна дата открытия пассажирских перевозок по ж/д части Крымского моста. Также газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что Крым запланировал новый туристический рекорд.