Новозеландский стрелок отказался от адвоката

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, отказался от услуг адвоката, сообщил назначенный судом защитник Ричард Питерс.

Питерс отметил, что во время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном, и что его отказ от адвоката, по всей вероятности, продиктован желанием использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов, передает ТАСС.

«Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается», – сказал адвокат изданию The New Zealand Herald.

Следующие слушания по этому делу пройдут 5 апреля.

Напомним, в минувшую пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

В нападении на мечети был обвинен 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он находится под арестом. В воскресенье был арестован второй подозреваемый по этому делу.