В Новой Зеландии арестован второй подозреваемый по делу о стрельбе в мечетях

Полиция Новой Зеландии сообщила об аресте второго подозреваемого в рамках расследования терактов в мечетях города Крайстчерч, в результате которых, по последним данным, были убиты 50 человек.

Речь идет о 28-летнем мужчине, взятом под стражу еще в четверг. «Сейчас он находится в полицейском участке, с ним работают следователи», – передает ТАСС сообщение комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

По его словам, у правоохранителей в настоящее время нет оснований для предъявления подозреваемому обвинений, связанных с нападением на мечети.

Комиссар уточнил, что два человека, арестованных 15 марта по подозрению в участии в нападении на мечети, на данном этапе свободны от подозрений в организации теракта. Одного из них обвинили в несвязанном с атакой преступлении, а другого отпустили на свободу. Накануне сообщалось, что после стрельбы в мечетях арестовали вооруженного мужчину, который пытался помочь полиции.

Таким образом, пока в нападении на мечети обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он находится под арестом.

Напомним, в пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а также оставили националистический ксенофобский манифест.