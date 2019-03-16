После атаки в Новой Зеландии задержали невиновного

После нападений в мечетях новозеландского города Крайстчерч правоохранители задержали четырех человек, один из которых оказался непричастен к атакам и пытался помочь полиции, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Ардерн рассказала, что четвертый задержанный имел при себе огнестрельное оружие. Как выяснилось позднее, он хотел помочь полиции задержать террориста, однако его приняли за соучастника атаки, пишет New Zealand Herald.

Новозеландский премьер уточнила, что мужчину отпустили.

Напомним, Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. По данным правоохранителей, он виновен как минимум в одном убийстве в мечети. Местные СМИ писали, что Таррант в зале суда «не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты».

Напомним, в пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а также оставили националистический ксенофобский манифест.