В НАСА предупредили о приближении к Земле крупного астероида

К Земле приближается крупный астероид EA2, скорость которого составляет около пяти километров в секунду, свидетельствуют данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, передает РИА «Новости».

Ожидается, что объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тыс. километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

Напомним, в начале февраля специалисты Европейского космического агентства предупредили о риске столкновения астероида 2018XB4 с Землей.