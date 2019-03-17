В центре Киева совершено нападение на иностранного наблюдателя ОБСЕ

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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            В центре Киева совершено нападение на иностранного наблюдателя ОБСЕ

            17 марта 2019, 23:26

            Текст: Антон Никитин

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            Представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ, прибывшая из Франции для наблюдения за президентскими выборами на Украине, подверглась нападению в центре украинской столицы, сообщил источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах.

            По сведениям издания, французская представительница БДИПЧ при ОБСЕ подверглась нападению на улице Дарвина, когда возвращалась в расположенную в центре Киева гостиницу, передает ТАСС.

            По имеющимся у издания данным, поздно ночью за женщиной увязался неизвестный, который стал требовать от нее денег. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее. Потерпевшая принялась громко звать на помощь, после чего нападавший сбежал.

            Издание обращает внимание на то, что нападение произошло на официальное лицо, прибывшее в феврале на Украину в роли наблюдателя за проведением президентских выборов, в центре Киева, где в это время много полиции.

            По факту причинения телесных повреждений начато расследование.

            Напомним, в пятницу Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине. При этом Киев отказался пускать на Украину наблюдателей из России: 7 февраля Верховная рада приняла соответствующий закон.


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