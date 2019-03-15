Ректор ВШЭ назвал конкурс «Лидеры России» эффективным социальным лифтом

Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом, позволяющим компетентному и амбициозному управленцу быстро построить карьеру, заявил ректор НИУ ВШЭ, наставник конкурса Ярослав Кузьминов после общения с финалистами в Сочи.

«Конкурс «Лидеры России» помогает создать социальный лифт и дает возможность построить быструю карьеру для человека, у которого есть способности, амбиции и умение работать с другими. Я второй год наставник в этом проекте и встречаюсь с командами финалистов, которые формируются за день и успешно решают различные задачи», – сказал Кузьминов, передает ТАСС.

Он также отметил, что повышение предельного возраста конкурсантов с 50 до 55 лет полностью оправдало себя (минимальный возраст участников 25 лет). По словам Кузьминова, это произошло «под давлением талантливых и интересных людей», которые не могли принять участие в первом конкурсе из-за этого формального признака.

Кроме того, Кузьминов сообщил, что один из конкурсантов прошлого года Федор Шеберстов в настоящее время возглавляет совместный проект НИУ ВШЭ и Сбербанка «Учитель для России», который «направляет студентов ведущих вузов страны работать учителями в сельской местности».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась официальная церемония открытия финала. С приветственным словом выступил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он сразу же отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.