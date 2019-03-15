Мутко назвал поверхностным заявление ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко не согласился с высказываниями главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о переплатах россиян за услуги ЖКХ, назвав такое мнение «поверхностным».

«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять... Конечно, это не так. Нет таких различий – больше 100% себестоимости... На самом деле это настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже», - сказал Мутко, передает «Интерфакс».

По его словам, тариф зависит от многих факторов и, «прежде всего от затраты на подготовку тепла». «Вы работаете на газе – у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой, современной котельной меньше», – пояснил Мутков.

Вице-премьера также напомнил, что тарифы устанавливают регионы. «Мы только регулируем предельные индексы в коммунальной сфере. В основном они достигнуты ранее, идет инфляция. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть», – сказал он.

В понедельник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают вдвое. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этом вопросе.