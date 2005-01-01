Глава ФАС рассказал о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают вдвое, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья», – заявил Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, передает ТАСС.

Глава ФАС конкретизировал, что на различных станциях коммунальных услуг примерно три четверти российских регионов переплачивают за их предоставление, а остальные – порядка четверти – наоборот имеют тарифы заниженные.

Приводя пример, Артемьев заметил, что в двух соседних областях, где подготовка ресурса производится в одинаковых климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

В действующие акты правительства уже внесено более 1,5 тыс. поправок на эту тему, но этого недостаточно для решения проблем с тарифами, полагает Артемьев. По его словам, тарифное «хулиганство» происходит на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления, куда ФАС «трудно дотянуться, так как у них (местных властей) свои правовые полномочия».

Как заявил Артемьев, для решения проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве. «Мы наводим порядок, сейчас делим числитель на знаменатель, и у нас остается только два вида тарифов: текущий и инвестиционный, что совершенно понятно, (поскольку) есть операционные и инвестиционные затраты», – уточнил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в нормативную базу о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Поправки нацелены на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития.

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