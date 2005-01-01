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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

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          Попытка списания чеченских долгов за газ провалилась

          Единственный, кто хранит загадочное молчание по поводу чеченских долгов за газ, – сам глава республики Рамзан Кадыров   22 января 2019, 19:35
          Фото: Елена Афонина/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Сюжет вокруг требования списать долги населения Чечни за газ, похоже, исчерпан. В скандал вмешалась Генеральная прокуратура, которая поправила свое региональное подразделение. Какие аргументы приводили в свою пользу чеченские чиновники и почему данное требование одного из самых особых российских регионов не может быть выполнено?

          Не дожидаясь, пока депутаты из всех регионов России напишут письма своим прокурорам с требованием добиться списания долгов за газ или даже за ЖКУ в целом, как это произошло в Чечне, в ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура. На сайте ведомства опубликовано поручение прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» в апелляционном суде.

          Напомним, что ранее прокурор Чечни, напротив, сам обратился в суд с иском к Газпрому с требованием списать долги, и Заводской районный суд это требование прокуратуры удовлетворил. Теперь от чеченских прокуроров требуют обратного – поддержать Газпром, с которым они сами, собственно, и судились.

          В сообщении на сайте прокуратуры также говорится, что «внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций и что «в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка».

          По идее, на этом история «чеченская прокуратура и народ едины» должна закончиться. У апелляционной инстанции просто не будет повода удовлетворить иск прокуратуры, раз они сами от него добровольно откажутся. В том, что откажутся, сомнений нет – региональная прокуратура не может отказаться исполнить поручение генеральной, даже если этот регион – Чечня.

          Вообще сложно сказать, на что рассчитывали чеченские прокуроры изначально. Разве что на то, что Газпром решит, что девять миллиардов рублей долгов – это не так уж и много, и не станет предавать историю огласке. После того, как об этом написали федеральные СМИ, финал был предрешен. Да, Чечня – особый субъект Федерации, но за газ должны платить все.

          На «особость» Чечни напирал в своем интервью министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Он пообщался с радиостанцией «Говорит Москва» до появления поручения Генпрокуратуры. По словам Умарова, Чечня не должна платить задолженность, которая образовалась за время ведения боевых действий. «Чеченский народ не имеет никакого отношения» к политическим «играм», в которые был втянут регион «в начале девяностых», поэтому жители Чечни «не должны платить за тот газ, который, непонятно, вообще поступал или не поступал».

          Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов также заявил, что власти Чечни считают решение суда справедливым и объективным: «Во-первых, прокуратура республики как надзорный орган пришла к выводу, что «Газпром межрегионгаз Грозный» действует неправильно, предъявляя иски по устаревшим долгам. Во-вторых, есть большие сомнения, что газ в таких объемах потреблен. Кроме того, в определенный период времени многие семьи находились за пределами Чеченской Республики, не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены или в которых никто не проживал».

          Отметим, что боевые действия в республике формально велись до 2009 года, притом что фактически прекратились еще в 2000-м. После это были только вылазки террористов, но режим контртеррористической операции не отменялся. Однако ни в заявлении прокуратуры (том самом, которое потребовали отозвать), ни в решении суда ничего не говорилось о том, что это задолженность настолько давняя. По данным самого Газпрома, прокуроры требовали списать долги, которые образовались с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. То есть ни о какой войне речи уже идти не может.

          Кроме того, Газпром недоволен тем, что его вынуждали списать весь долг «оптом». Как заявил заместитель генерального директора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов, «должен быть механизм списания, а не так, чтобы одним скопом, одним моментом. Мы и так списываем долги те, которые через суд, все это у нас и так в текущей работе есть. [Необходима] индивидуальная работа с каждым абонентом».

          Амерханов, к слову, сказал еще одну важную вещь: в постановлении суда ничего не говорится про девять миллиардов рублей. По мнению Амерханова, конкретная цифра – это «информационный вброс».

          Федеральные ведомства на стороне Генпрокуратуры и Газпрома. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что не готов поддержать списание долгов за газ ни в Чечне, ни в любом другом регионе: «С точки зрения дисциплины и того, что цифра [долга] немалая, и понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства, я бы эту инициативу не поддержал». 

          В данной ситуации немного удивляет молчание Рамзана Кадырова, который обычно детально комментирует происходящее в республике.

          Скорее всего, оно вызвано именно пониманием того, что добиться списания долга не получится. Кадыров занят тем, что повышает зарплаты медикам – причем за счет снижения зарплат чиновникам, встречает в республике главу МЧС Евгения Зиничева, общается с муфтиями, ест шашлыки с друзьями, о чем пишет «ВКонтакте». Вопрос долгов за газ он справедливо игнорирует.

          Если речь действительно идет о долгах, которые образовались после 2007 года, то у Газпрома нет ни малейших причин их списывать. И задача прокуратуры Чечни, как и любого другого региона – следить, чтобы тарифы компаний были обоснованны, а граждане платили вовремя, а не «вмешиваться в хозяйственную деятельность».

          Попытку добиться массового списания долгов Чечне, похоже, можно окончательно считать неудачной. Вопрос же, как сделать так, чтобы Чечня, как и другие регионы Северного Кавказа, платила за газ и электричество сполна и в срок, остается открытым.


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