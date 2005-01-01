Регионы стали требовали списать долги за газ по примеру Чечни

Депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Притуляк (ЛДПР) предложил по примеру Чеченской Республики простить все коммунальные долги населения, а также долги по кредитам и штрафам.

Притуляк написал в Facebook, что «миллиардные долги за коммуналку возникли лишь из-за бедности населения», которая, в свою очередь, стала результатом плохой работы чиновников и бизнесменов.

Он добавил, что сложившаяся в регионе ситуация стала благоприятной почвой для работы коллекторов, которые являются «вымогателями, жуликами и бандитами».

«Такая амнистия оздоровит нашу экономику и улучшит настроение граждан», – добавил депутат.

На ваш взгляд Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги? Да, любому, кто попросит

Да, если должник докажет, что не может платить

Нет, никогда и никому



Ранее депутат Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов написал обращение в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения за газ перед Газпромом.

До этого в Смоленской области депутаты направили обращение о списании долгов населения за газ.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило это решение.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, имеют ли жители Чечни право на списание долгов.