Еще в одном регионе потребовали списать долги за газ по примеру Чечни

Депутат Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов написал обращение в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения за газ перед Газпромом; такое решение он принял после выигранного в Чечне суда о списании долгов местных жителей.

«ЧР – ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 млрд, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР (Василию) Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала Газпром», – написал парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».

Он также прикрепил к своему посту фотографию с обращением на имя республиканского прокурора.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило решение Грозненского суда.

В Смоленской области депутаты также направили обращение о списании долгов населения за газ.