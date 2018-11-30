Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые скандальные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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        Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Готовы ли вы лично прощать долги?

          Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

          Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услуги   18 января 2019, 18:45
          Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным - и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей?

          Заводской районный суд Грозного принял решение о списании долгов за газ, накопленных жителями республики. Что примечательно, списать долги потребовали не сами неплательщики, а прокуратура, на сайте которой и размещено сообщение о принятом решении – на сайте суда этой информации нет.

          Помимо самого факта списания 9 миллиардов рублей долгов по требованию прокуратуры, особое внимание прессы и социальных сетей привлекла формулировка: «действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения».

          То есть в переводе с прокурорского на русский: «если требовать у людей заплатить за сожжённый ими газ, то люди выйдут на митинги». 

          Суд согласился с прокуратурой, а «Газпром межрегионгаз», у которого потребовали забыть о 9 миллиардах, заявил о намерении обжаловать это решение.

          Проблеме неплатежей и откровенного воровства газа на Северном Кавказе не один год, и ВЗГЛЯД об этом неоднократно писал. Общий объем просроченной задолженности населения в 2018 году превышал 35 миллиардов рублей.

          По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «люди там не платят за коммунальные ресурсы и это стало частью их национальной культуры. Такая же история была и с энергетикой; приезжать отключать электричество приходилось чуть ли не с автоматчиками», – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД. 

          Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что «в России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов». Это, по его словам, жители Восточной Сибири, регулярно подвергающиеся паводкам и подтоплениям домов, а также жители Подмосковья, «страдающие от газового произвола и неразберихи». 

          Симонов также привел в пример Подмосковье: «Если бы жители Московской области обратились в горсуд с вопросом, можно ли им не платить за газ, суд тоже бы принял такое решение? Я не знал, что газ у нас является бесплатным ресурсом и жители отдельных регионов могут заявлять, что если их будут заставлять платить, то начнутся бунты».

          Жители столичного региона пока молчат, а вот депутат Смоленской областной Думы Андрей Шапошников направил в местную прокуратуру обращение, в котором призывает последовать примеру Чечни и обратиться в суд с требванием списать долги населения за газ. «Мы считаем, что

          коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом,

          это было бы справедливо», – заявил Шапошников. 

          Выше приведены заявления официальных лиц. То, что пишут в социальных сетях, по большей части цитировать нельзя. Во-первых, статью 282 Уголовного кодекса «разжигание межнациональной розни» хоть и смягчили, но не отменили полностью. Во-вторых, материться в СМИ, в отличие от соцсетей, запрещено.

          Словом, реакция общественности, мягко говоря, резко негативная. То, что Чечня находится на лидирующих позициях среди получателей субсидий из федерального бюджета, уже давно вызывает раздражение у жителей многих других регионов – как доноров, так и реципиентов. Причем первое место Чечни – это миф, на первом месте уже который год находится Дагестан. На втором – Якутия, на третьем - Камчатка, на четвертом - Алтайский край, и только пятой идёт вотчина Рамзана Кадырова. 

          Глупо считать Чечню «таким же как и все» субъектом Федерации – всё-таки гражданская война была только там. Но война давно закончилась, в прошлом году получили право голоса люди, родившиеся после окончания боевых действий.

          Если у «Газпрома» просят списать долги 90-х годов, когда республика выпала из российского правового поля – это одно дело. Если же речь идет о более современных долгах, то, разумеется, ни о каком списании и ни о какой «безнадежности» речи идти не может. Или надо списывать долги по всей России, как и предлагают смоленские депутаты. Но это нанесёт серьёзный психологический удар по добросовестным плательшикам.

          Во всей проблеме неплатежей за коммунальные услуги, которые в России действительно очень сильно подорожали за последние годы, есть один странный момент:

          откуда-то взявшаяся уверенность что в СССР пользование водой, газом и электричеством было бесплатным.

          Даже защитник прав потребителей Егармин в интервью газете ВЗГЛЯД почему-то говорит: «Чечня – это регион, который не платит за ЖКУ вообще, они считают, что живут в СССР, потому что ровно такая же ситуация у них и с электричеством. Они скоро и по этому поводу сделают то же самое, махнут рукой на запад и скажут: пусть там думают, что делать, иначе у нас будет социальная напряженность».

          Но в СССР люди платили квартплату, газ и вода предоставлялись без счёта, электричество – по счётчикам. Да, относительно зарплаты эти расходы были значительно меньше, чем сейчас. Зато несравнимо дороже стоила качественная одежда и мебель, не говоря о запредельной стоимости автомобиля.

          На ваш взгляд

           
          Готовы ли вы лично прощать долги?



          Коммунизм СССР так и не построил, и уж тем более, никакого коммунизма не может быть сейчас. Требовать снижения стоимости услуг естественных монополий граждане могут всеми законными способами – в том числе, выходя на митинги. Но когда прокуратура известного неплатежами и воровством энергоресурсов региона требует у поставщика газа списать долги, а суд встает на её сторону – это выглядит по меньшей мере странно, а по большей – возмутительно. Именно возмущение это и вызвало у подавляющего большинства прочитавших новость о «самом гуманном в мире» Заводском районном суде города Грозного.

          И да, социальная напряженность и протестные выступления действительно, могут возникнуть. Но не в Чечне, а в других регионах, правоохранительные и судебные органы которых почему-то преследуют неплательщиков, а не встают на их сторону.

          Что же касается решения проблемы неплатежей, то она довольно-таки проста: предоплата и моментальное отключение в случае просрочки. Других методов ни в России, ни в других странах пока не придумали.


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