Газпром решил обжаловать решение суда о списании долгов жителям Чечни

«Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суд о списании задолженности населения Чеченской республики за газ в размере 9 млрд рублей, сообщил представитель компании.

«Мы будем обжаловать данное решение», – приводит его слова ТАСС.

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», – добавил представитель компании.

Накануне сообщалось, что Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни предписал снять задолженность жителей республики на 9 млрд рублей перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». В прокуратуре республики отмечали, что требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.