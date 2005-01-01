Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил, почему регион считает необходимым списание долгов за газ.

«Чеченская Республика не пользовалась этим газом, вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Поэтому Чечня, по словам Умарова, не должна платить задолженность, которая образовалась за время ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

По его словам, «чеченский народ не имеет никакого отношения» к политическим «играм», в которые был втянут регион «в начале девяностых».

Он считает, что жители Чечни «не должны платить за тот газ, который непонятно – вообще поступал или не поступал».

«Но даже если он и поступал, уходил в трубу, как у нас принято говорить… Такие трубы у нас горели, как некий факел войны, да? Поэтому во всех этих политических играх, во всех этих перипетиях непонятных чеченский народ не виноват», – сказал Умаров.

При этом он заявил, что жители республики не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.