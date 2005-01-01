Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона

Взгляд
22 января, вторник  |  Последнее обновление — 03:18  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Репродуктивное безумие в Пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...

Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

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        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

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          Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона

             22 января 2019, 02:32
          Фото: Министерство Чеченской Республики, по национальной
          политике, внешним связям, печати и информации
          Текст: Антон Антонов

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          Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил, почему регион считает необходимым списание долгов за газ.

          «Чеченская Республика не пользовалась этим газом, вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

          Поэтому Чечня, по словам Умарова, не должна платить задолженность, которая образовалась за время ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

          По его словам, «чеченский народ не имеет никакого отношения» к политическим «играм», в которые был втянут регион «в начале девяностых».

          Он считает, что жители Чечни «не должны платить за тот газ, который непонятно – вообще поступал или не поступал».

          «Но даже если он и поступал, уходил в трубу, как у нас принято говорить… Такие трубы у нас горели, как некий факел войны, да? Поэтому во всех этих политических играх, во всех этих перипетиях непонятных чеченский народ не виноват», – сказал Умаров.

          При этом он заявил, что жители республики не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.

          Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги из-за вероятных социальных протестов. В нескольких регионах страны заявили о желании таким же образом избавиться от своих долговых обязательств перед газовой компанией.

          Газпром обжаловал списание миллиардных долгов для населения Чечни.


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