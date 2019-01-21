Газпром обжаловал списание миллиардных долгов для населения Чечни

Газпром подал апелляцию на решение суда Грозного о списании 9 млрд рублей долгов населения Чеченской республики, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») подало апелляционную жалобу на решение Заводского районного суда г. Грозного, удовлетворившего требование прокуратуры Чеченской республики о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности», – говорится в сообщении пресс-службы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило это решение.

После этого в нескольких регионах страны заявили о желании таким же образом избавиться от своих долговых обязательств перед газовой компанией.