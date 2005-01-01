Сколько россияне переплачивают за ЖКУ?

Когда мы привычно сетуем на то, что плата за «коммуналку» внезапно – и главное, беспричинно, выросла, мы, похоже, недалеки от истины. В понедельник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил: потребители услуг ЖКХ по большинству позиций переплачивают вдвое.

В интервью НТВ главный борец с монополистами не скрывал эмоций. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости. Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья».

По оценке ФАС, примерно в трех четвертях российских регионов потребители переплачивают поставщикам благ – которых Артемьев уличил ни много ни мало, в тарифном хулиганстве. Зачастую из-за «хулиганов» люди переплачивают вдвое. Более того, может быть и так, что в двух соседних областях, где «подготовка ресурса» производится в одинаковых климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

Почему так происходит?

В профильном думском комитете разъясняют: определение тарифов ЖКХ – прерогатива регионального руководства. Точнее – так называемых регуляторов, как правило это департаменты и управления регулирования тарифов и цен при региональных администрациях. Именно в их компетенции находятся определения нормативов. Если тарифы недопустимо «задираются», то «виновник тут однозначно глава субъекта, потому что это его компетенция, а почему он это делает – это вопрос к конкретному губернатору», – пояснила радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская.

Собственно, о личном факторе говорил и глава ФАС Артемьев: «Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее».

У экспертов возникают вопросы и к самой «методе» определения тарифов. По сути способ их формирования оказываются «черным ящиком».

«Тарифы – точнее, их калькуляция – на сегодняшний день не являются прозрачными. Если вы попробуете зайти на сайт ресурсоснабжающих организаций, вы не увидите, из чего собственно состоит этот тариф. Это такая традиция у этих организаций, чем темнее, тем легче манипулировать этими данными», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт по жилищному праву движения «За права человека» Виктор Федорук.

Собеседник привел пример: «В свое время Галина Викторовна Хованская, будучи депутатом Московской думы, очень долго пыталась получить калькуляцию тарифа за отопление в столице. И после длительных переписок с водоснабжающими организаций, выяснилось: среди прочих расходов было и содержание баз отдыха для сотрудников этих организаций на морях нашей бескрайней Родины». Хотя очевидно, что такие расходы должны черпаться из прибылей организаций (которые – и без того немалые), а вовсе не закладываться в тарифы, тайком от граждан, возмущается эксперт.

«Но жадность настолько велика, что в тарифы загоняются расходы.

Проконтролировать это чрезвычайно сложно – ведь в тарифные комитеты и комиссии в регионах как правило не входят представители от плательщиков, то есть от народа.

Раньше два-три депутата входили в состав этих комиссий, и каким-то образом представляли наши с вами интересы, и могли бы отслеживать махинации, – отмечает Федорук. – Теперь таких норм нет, а люди привыкли что тарифы растут один-два раза в год, вне зависимости от инфляции».

Госдума неоднократно пыталась привязать рост тарифов к инфляции, но был найден обходной маневр – на региональном уровне устанавливаются нормативы (некое минимальное потребление) и повышающие коэффециенты (все, что больше этого минимума). Комитет Хованской, к слову, выступает за отмену этих повышающих нормативов.

Добавим, что у экспертов возникают вопросы и к самому антимонопольному ведомству. Замгендиректора ассоциации «Городская среда» Дмитрий Гордеев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал странным возмущение Артемьева. «Странно – ведь именно ФАС отвечает за методологию установления тарифов. Функциональный контроль за правильностью установления тарифов также осуществляет ФАС и осуществляет уже несколько лет. И вдруг такое заявление», – заметил Гордеев. По его мнению, «фактически слова Артемьева равнозначны признанию, что ФАС не вел должного контроля за всеми регуляторами, устанавливающими коммунальные тарифы».

На это в ФАС обычно отвечают, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и даже местного самоуправления. Вот и сейчас глава антимонопольного ведомства посетовал – ФАС туда «трудно дотянуться, так как у них (на местах – прим. ВЗГЛЯД) свои правовые полномочия».

Но, справедливости ради, заметим – тот же Артемьев рассказал о том, что именно его ведомство намерено сделать для решения проблемы. Во-первых, ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Документ сейчас проходит согласование в правительстве. Во-вторых, правительство уже внесло в Госдуму поправки в законодательство о ценах на электроэнергию. Поправки подразумевают: должна быть исключена возможность того, что тарифы будут расти быстрее тех параметров, которые правительство определило в прогнозах социально-экономического развития.

Вообще, по инициативе кабинета министров, было внесено уже полторы тысячи поправок в законы о тарифов, напомнил Артемьев. Но он же признал, что этого недостаточно, ведь корень проблемы, как уже говорилось – на уровне региональной и даже местной власти.