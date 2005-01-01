Сколько россияне переплачивают за ЖКУ?

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США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

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По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

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            Сколько россияне переплачивают за ЖКУ?

            		   11 марта 2019, 18:50
            Текст: Михаил Мошкин

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            Когда мы привычно сетуем на то, что плата за «коммуналку» внезапно – и главное, беспричинно, выросла, мы, похоже, недалеки от истины. В понедельник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил: потребители услуг ЖКХ по большинству позиций переплачивают вдвое.

            В интервью НТВ главный борец с монополистами не скрывал эмоций. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости. Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья».

            По оценке ФАС, примерно в трех четвертях российских регионов потребители переплачивают поставщикам благ – которых Артемьев уличил ни много ни мало, в тарифном хулиганстве. Зачастую  из-за «хулиганов» люди переплачивают вдвое. Более того, может быть и так, что в двух соседних областях, где «подготовка ресурса» производится в одинаковых климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

            Почему так происходит?

            В профильном думском комитете разъясняют: определение тарифов ЖКХ – прерогатива регионального руководства. Точнее – так называемых регуляторов, как правило это департаменты и управления регулирования тарифов и цен при региональных администрациях. Именно в их компетенции находятся определения нормативов. Если тарифы недопустимо «задираются», то «виновник тут однозначно глава субъекта, потому что это его компетенция, а почему он это делает – это вопрос к конкретному губернатору», – пояснила радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская.

            Собственно, о личном факторе говорил и глава ФАС Артемьев: «Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее».

            У экспертов возникают вопросы и к самой «методе» определения тарифов. По сути способ их формирования оказываются «черным ящиком».

            «Тарифы – точнее, их калькуляция – на сегодняшний день не являются прозрачными. Если вы попробуете зайти на сайт ресурсоснабжающих организаций, вы не увидите, из чего собственно состоит этот тариф. Это такая традиция у этих организаций, чем темнее, тем легче манипулировать этими данными», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт по жилищному праву движения «За права человека» Виктор Федорук.

            Собеседник привел пример: «В свое время Галина Викторовна Хованская, будучи депутатом Московской думы, очень долго пыталась получить калькуляцию тарифа за отопление в столице. И после длительных переписок с водоснабжающими организаций, выяснилось: среди прочих расходов было и содержание баз отдыха для сотрудников этих организаций на морях нашей бескрайней Родины». Хотя очевидно, что такие расходы должны черпаться из прибылей организаций (которые – и без того немалые), а вовсе не закладываться в тарифы, тайком от граждан, возмущается эксперт.

            «Но жадность настолько велика, что в тарифы загоняются расходы.

            Проконтролировать это чрезвычайно сложно – ведь в тарифные комитеты и комиссии в регионах как правило не входят представители от плательщиков, то есть от народа.

            Раньше два-три депутата входили в состав этих комиссий, и каким-то образом представляли наши с вами интересы, и могли бы отслеживать махинации,  – отмечает Федорук. – Теперь таких норм нет, а люди привыкли что тарифы растут один-два раза в год, вне зависимости от инфляции».

            Госдума неоднократно пыталась привязать рост тарифов к инфляции, но был найден обходной маневр – на региональном уровне устанавливаются нормативы (некое минимальное потребление) и повышающие коэффециенты (все, что больше этого минимума). Комитет Хованской, к слову, выступает за отмену этих повышающих нормативов.

            Добавим, что у экспертов возникают вопросы и к самому антимонопольному ведомству. Замгендиректора ассоциации «Городская среда» Дмитрий Гордеев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал странным возмущение Артемьева. «Странно – ведь именно ФАС отвечает за методологию установления тарифов. Функциональный контроль за правильностью установления тарифов также осуществляет ФАС и осуществляет уже несколько лет. И вдруг такое заявление», – заметил Гордеев. По его мнению, «фактически слова Артемьева равнозначны признанию, что ФАС не вел должного контроля за всеми регуляторами, устанавливающими  коммунальные тарифы».

            На это в ФАС обычно отвечают, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и даже местного самоуправления. Вот и сейчас глава антимонопольного ведомства посетовал – ФАС туда  «трудно дотянуться, так как у них (на местах – прим. ВЗГЛЯД) свои правовые полномочия».

            Но, справедливости ради, заметим – тот же Артемьев рассказал о том, что именно его ведомство намерено сделать для решения проблемы. Во-первых, ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Документ сейчас проходит согласование в правительстве. Во-вторых, правительство уже внесло в Госдуму поправки в законодательство о ценах на электроэнергию. Поправки подразумевают: должна быть исключена возможность того, что тарифы будут расти быстрее тех параметров, которые правительство определило в прогнозах социально-экономического развития.

            Вообще, по инициативе кабинета министров, было внесено уже полторы тысячи поправок в законы о тарифов, напомнил Артемьев. Но он же признал, что этого недостаточно, ведь корень проблемы, как уже говорилось – на уровне региональной и даже местной власти.


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