Минтранс назвал причину авиакатастроф Boeing 737 Max

Катастрофы с лайнерами Boeing 737 Max в Эфиопии и в Индонезии могли произойти из-за недостатков разработки и сертификации самолетов, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам», – отметил Юрчик, передает РБК.

Представитель ведомства отметил, что инциденты должны стать сигналом к выстраиванию качественной системы сертификации авиатехники.

В октябре 2018 года Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг, погиб весь экипаж и пассажиры – 181 человек.

В марте 2019 года Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян).

После трагедии в Эфиопии во многих странах мира, включая Россию, США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.