Макрон исключил возможность пересмотра сделки по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрено несмотря на решения британского парламента.

«Мы приняли к сведению вчерашнее голосование, которое, несмотря на дополнительные гарантии Евросоюза, подтвердило, что нет большинства в парламенте для того, чтобы поддержать то, что в течение несколько месяцев Тереза Мэй обсуждала с Европейским Союзом. Я сожалею об этом. Сейчас мы перед ситуацией, которая в сущности проста: соглашение о выходе не может быть пересмотрено», – передает слова Макрона РИА «Новости».

Он отметил, что в случае просьбы о новом сроке выхода из ЕС Британия должна объяснить, зачем это нужно и «что это принесет» Евросоюзу.

«Это не будет сделано для того, чтобы вновь обсуждать соглашение, которое уже обсуждалось в течение многих месяцев», – подчеркнул он.

Макрон указал, что выйти из тупика в этой ситуации должен именно Лондон, а Европа должна «продолжать двигаться вперед».

«Граждане других 27 стран ЕС решили остаться в Европе, двигаться вперед… И мы не должны терять времени, потому что мир нас не ждет», – добавил Макрон.

12 март британские парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 13 марта парламентарии смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем.