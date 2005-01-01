Киркорова не признали потерпевшим по делу о подготовке взрыва на его концерте

Певец Филипп Киркоров не признан потерпевшим по делу о подготовке взрыва на его концерте в Дагестане в 2017 году, его не допрашивали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гададов.

«Следствие его не признало потерпевшим, хотя фактически ему нанесен моральный ущерб. Не рассмотрено ходатайство о допросе», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что не допрошен и Максим Галкин, которого его подзащитный Хидирнеби Казуев назвал заказчиком убийства. Судебно-психиатрическая экспертиза о вменяемости Кузаева также не проводилась.

Дело в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова расследуется по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Накануне появились сведения о предотвращенном теракте на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале. В подготовке теракта обвиняют четырех боевиков «Исламского государства*». Представитель Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал эти сведения, назвав их «выдумкой».

При этом один из обвиняемых заявил, что его целью был не теракт, а убийство Киркорова. Обвиняемый также заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. Он попросил провести допрос Галкина и Пугачевой.

Галкин объяснил эти новости «весенним обострением».