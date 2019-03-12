Директор Киркорова прокомментировал новость о попытке теракта на концерте певца

«Никакого отношения к этой выдумке мы не имеем», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак, комментируя сообщение о предотвращении теракта на концерте исполнителя.

«Я про это ничего не знаю, и Филипп про это ничего не знает. Никакого отношения к этому мы не имеем», – сказал Рыбак.

Напомним, ранее стало известно о предотвращенном теракте на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале. В подготовке теракта обвиняют четырех боевиков «Исламского государства*».