Стало известно о предотвращенном теракте на концерте Киркорова

На концерте певца Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале собирались устроить теракт, в подготовке к нему сейчас обвиняют четырех боевиков «Исламского государства*», сообщил адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гададов.

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех уроженцев Дагестана, которые обвиняются в участии в «Исламском государстве*». Адвокат утверждает, что фигурантам дела сообщили об окончании следственных действий на прошлой неделе, им предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщает ФАН.

Следствие полагает, что Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Иброгимов и Шамиль Магомедов решили вступить в ИГ* весной 2017 года. Первые трое собирались устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в июле того же года, однако им помешали охранявшие территорию зала сотрудники полиции.

Осенью того же года мужчин задержали, они арестованы. Все обвиняемые отрицают причастность к преступлениям.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», – сказал адвокат Казуева.

Народный артист России Бедрос Киркоров сообщил, что не знал о подготовке теракта на концерте его сына, пишет «Царьград»

«Филипп не говорил об этом», – отметил он. Киркоров-старший предположил, что Филипп и сам мог не знать о подготовке теракта.