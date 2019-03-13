Галкин отреагировал на сообщения о подготовке убийства Киркорова

Телеведущий Максим Галкин ответил на сообщения о том, что он якобы выступил заказчиком готовившегося в июле 2017 года теракта на концерте певца Филиппа Киркорова; соответствующую информацию он связал с «весенним обострением».

Галкин записал видео для Instagram, в котором прокомментировал появившуюся о теракте информацию.

«Открыв с утра газеты, (...) я понял, что весна, наконец, наступила, люди и их фантазии просыпаются. Весеннее обострение в полной силе», – сказал телеведущий.

Он также в шутку попросил журналистов не беспокоить Киркорова, который очень расстроен, что «заказ» оказался таким «дешевым».

Ранее один из обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой.

Он также попросил провести допрос Галкина и Пугачевой.

Представитель Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал новость о попытке теракта на концерте Киркорова.