Фигурант дела о подготовке убийства Киркорова попросил допросить певца и Галкина с Пугачевой

Один из подозреваемых по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года попросил провести допрос певца, артиста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой, говорится в материалах дела, предоставленных адвокатом обвиняемого Исрафилом Гадановым.

Обвиняемый Хидирнеби Казуев утверждает, что хотел убить певца Филиппа Киркорова, а не устроить теракт. Он добавил, что «когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил... совершить убийство артиста Киркорова».

«Казуев ходатайствует допросить в качестве свидетелей Максима Галкина, Пугачеву Аллу Борисовну и Филиппа Киркорова, а также провести очную ставку с последними. Также просит прекратить уголовное преследование в отношении него, так как от совершения преступления он отказался», – говорится в документах дела, передает РИА «Новости».

Ранее Казуев заявлял, что якобы артист Максим Галкин предложил ему совершить убийство Киркорова за 2 млн рублей

Представитель Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал новость о попытке теракта на концерте Киркорова.