Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова назвал заказчиком Галкина

Один из обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года выступил с утверждением, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. В МВД Дагестана признали эти утверждения ложными.

По версии следователя МВД, в октябре 2016 года уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуев и приехавший в Махачкалу из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов, работавшие на стройке, создали террористическую ячейку, сообщил «Коммерсант».

В мае 2017 года, по версии следствия, к Казуеву и Халдузову присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерно в это же время, считают в МВД, злоумышленники стали обсуждать план совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова, который был анонсирован на 6 июля 2017 года.

С этой целью Казуев изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами – металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. Как выяснили следователи, в приобретении компонентов самодельного взрывного устройства Казуеву помог четвертый фигурант дела – Шамиль Магомедов, купивший канистру ацетона. В конце мая 2017 года две бомбы малой мощности были подорваны в испытательных целях.

В начале июня 2017 года члены террористической группы присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакру аль-Багдади. Однако «реализовать задуманное им не удалось, поскольку территория ресторана «Хазар», где проходил концерт [Киркорова], охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть на него», говорится в постановлении следователя о привлечении в качестве обвиняемого.

Обвиняемые отказались признать вину в подготовке к совершению теракта. Более того, 4 марта Хидирнеби Казуев, уже после предъявления ему окончательного обвинения, неожиданно на допросе заявил, что планировал якобы не теракт, а убийство певца.

По версии Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, «к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство артиста Киркорова». По словам Казуева, он сделал вывод, что «мотивом» якобы стала «ревность к Алле Пугачевой».

Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн рублей, телефон Nokia и сим-карту. Позднее, по словам Казуева, он якобы отказался от плана, так как «могут пострадать много людей». Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Хидирнеби Казуев ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей господ Галкина и Киркорова, а также Аллы Пугачевой, и проведении очных ставок с ними. Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны «с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу», объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.

«Это не моя тема,– сказал Максим Галкин, узнав о показаниях обвиняемого от издания,– я комментировать ничего не могу».

В свою очередь, адвокат Исрафил Гададов, представляющий интересы Казуева, сообщил, что намерен добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, для чего обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.

Гададов также сообщил, что 4 марта предполагаемым членам ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» было предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК), подготовке теракта (ст. 30 и ст.205 УК), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222 УК) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1 УК).

Ранее Гададов заявил, что на концерте Киркорова в 2017 году в Махачкале собирались устроить теракт, в подготовке к которому обвиняют четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Эту информацию прокомментировал директор Киркорова Геннадий Рыбак, заявив, что певец не в курсе произошедшего, и они не имеют «никакого отношения к этой выдумке».