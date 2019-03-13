Самолет зацепил крылом мачту освещения в Шереметьево

|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
13 марта, среда | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидирован планировавший теракт в России бандит
Разделы
Украина сделала все для потери газового транзита
Важное для России партнерство с Алжиром ждет испытание
Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных
«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества
Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Ненависть к патриотизму – экспортный товар
Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Инстинкты победили российских либералов
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
В России отметили 8 Марта
В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественнымПодробности...
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook