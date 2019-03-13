Самолет зацепил крылом мачту освещения в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил крылом мачту освещения, сообщили в экстренных службах столицы.

Источник сообщил, что «в течение 15 минут поврежденная деталь была заменена», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел при транспортировке тягачом на стоянку.

В данный момент выясняются принадлежность воздушного судна и обстоятельства произошедшего.

Телеканал РЕН ТВ в официальном Twitter показал фото с места происшествия.

Грузовой самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево https://t.co/ohA5P4A7NV pic.twitter.com/WHk08UzJIc — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.

Ранее в Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб. В СК заявили, что инцидент произошел из-за того, что пилот потерял управление из-за льда на рулежной дорожке.