Сербия пообещала никогда не вступать в НАТО

Сербия будет соблюдать военный нейтралитет и никогда не вступит в НАТО, заявил министр инноваций и технологического развития Сербии, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.

С заявлением Попович выступил на расширенном заседании рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает РИА «Новости».

Сообщается, что заседание было посвящено 20-летнию со дня вторжения НАТО в Югославию.

В ходе мероприятия сербский министр отметил, что бомбардировка Югославии странами Североатлантического альянса была организована с целью отделить Косово от Сербии. Также Попович заявил, что Косово продолжает документально оставаться в юрисдикции Белграда, несмотря на признание независимости республики странами Запада.

Парламент Косово принял закон, по которому единственным возможным вариантом урегулирования косовского конфликта является признание независимости от Сербии в границах 17 февраля 2008 года.

Президент России Владимир Путин обвинил США и страны Запада в дестабилизации ситуации в Балканском регионе.