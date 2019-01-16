Путин обвинил НАТО в дестабилизации ситуации на Балканах

США и другие страны Запада пытаются закрепить доминирование на Балканах, что приводит к дестабилизации региона, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Он напомнил, что в 1999 году НАТО без санкции ООН бомбило Югославию, «насильственно отторгнув Автономный край Косово», в 2008 году западные страны «поддержали нелегитимное провозглашение косовской независимости», в 2017 году – «втянули» в НАТО Черногорию, проигнорировав «мнение половины населения».

«Референдум по этому вопросу проводить побоялись – в итоге страна переживает период политической нестабильности», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на сербские СМИ.

Также Путин указал, что ради включения в НАТО Македонии запущен процесс изменения конституции и переименования страны, хотя референдум по данному вопросу провалился.

Россия считает курс НАТО на расширение в Европе пережитком холодной войны, ошибочной и деструктивной стратегией, которая «воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте».

Российская сторона, как отметил Путин, понимает «всю сложность Балкан» и считает данный регион «пространством для конструктивного сотрудничества», где у Москвы есть «много друзей, среди которых особое место занимает стратегический партнер Сербия».

Москва была удивлена пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского «парламента» о трансформации сил безопасности в полноценную армию, это ведет к рискам обострений в регионе, заявил Путин. Он призвал ЕС не «закрывать глаза на подобные односторонние акции».

Путин заверил, что Россия уважает курс Сербии на вступление в ЕС и не пытается ставить ее перед искусственным выбором – «либо с Россией, либо с Евросоюзом». Россия высоко оценивает твердую приверженность Сербии сохранению нейтралитета, будет и дальше оказывать ей поддержку в сфере военно-технического сотрудничества.

В декабре Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по ситуации на Балканах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем вызвана обеспокоенность Москвы.